بيروت 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للمياه الإقليمية اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم أن "زورقاً حربياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية على مرحلتين مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها حوالى 425 مترا".وأشار البيان إلى أنه "تجري متابعة موضوع الانتهاكين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".// انتهى //19:02ت م