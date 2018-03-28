تونس 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأعرب مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ عن إدانته واستنكاره لإطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على المملكة .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " ها هي يد الغدر تعتدي مرة أخرى على أراضي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من طرف من لا يريدون الخير للعالم العربي والإسلامي ، إذ أن الاعتداء على المملكة بإطلاق الصواريخ عليها هو اعتداء على العالم الإسلامي كله وعلى المسلمين أينما كانوا ، وهو بلا شك إجرام بين في حق كافة مناصري السلام في العالم " .وأكد أن هذا العمل المشين مقوض لأمن الشعوب واستقرارها خاصة شعوب المنطقة ؛ وهو إساءة للشعب اليمني نفسه إذ هو اعتداء على مؤسساته الشرعية ودولته الشرعية وهي فتنة ابتلي بها الشعب اليمني .واستطرد المفتي يقول " الله بشرنا في القران الكريم بنصرة الحق ، وسينصر بإذنه تعالى المملكة وشعبها وسيعود السلام وسينهزم الخونة الذين لا يرقبون في الله وفي المؤمنين إلاّ ولا ذمة وما الله بغافل عما يعملون " .وأضاف " وسيستجيب الله عز وجل لدعاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، الذين يبتهلون في صلواتهم بأن ينصر الله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمزيد الرقي بشعبه " .// انتهى //19:03ت م