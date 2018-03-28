تونس 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسقدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً بقيمة 200 ألف دولار لموزانة اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للعام الحالي 2018م.قام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي خلال استقباله بمقر السفارة اليوم، المدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.// انتهى //19:14ت م