لندن 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسثمن الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود -حفظه الله- ، على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على صرف مكافأة مالية بمبلغ 2000 دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم ، وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها، وإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مِن مَن أكملوا الشروط اللازمة.وعد الدكتور المقوشي الموافقتين بأنهما امتداد لإهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بدعم مسيرة أبنائهم وبناتهم التعليمية إيماناً منهما - أيدهما الله- بأهمية الابتعاث كركن أصيل في رؤية المملكة 2030 نحو دفع عجلة التنمية والنهوض بها في مختلف المجالات مستندة على التخصصات العلمية التي يدرسونها كأهم الروافد للوفاء بمتطلبات الكوادر البشرية السعودية المؤهلة.وأضاف أن من شأن هاتين الموافقتين الكريمتين أن تساهمان في دفع الطلاب والطالبات كافة لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي لتحقيق الأهداف التي ابتعثوا من أجلها، والعودة إلى أرض الوطن للإسهام بأدوارهم التي خططت لها القيادة الحكيمة .// انتهى //19:19ت م