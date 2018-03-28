جدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمره العالمي الثالث تحت عنوان :" الوجه الجديد للخدمات المالية: اضطرابات، وفرص وتحديات متجددة"، الذي سيعقد بالتعاون مع هيئة الرقابة والإشراف المصرفي التركية في 2-3 مايو 2018 في العاصمة التركية إسطنبول.وسيناقش المنتدى أهم الآراء والأفكار الجديدة التي تسهم في جعل صناعة التمويل الإسلامي أكثر ارتباطًا، ومستوى المساواة مع تطورات الصناعة المالية التقليدية والتطورات الرقابية والاقتصادية العالمية، وتطور المؤسسات المالية الإسلامية في العصر الرقمي، بالإضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا التي تهدف إلى وضع صناعة التمويل الإسلامي على المسار الصحيح، إلى جانب الموارد البشرية ومستقبل التوظيف في بيئة الذكاء الاصطناعي وعصر الأتمتة والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في نمو الصناعة.وأوضح المجلس العام أن المنتدى العالمي لهذا العام سيعقد بشراكة استراتيجية مع بنك البركة التركي التشاركي، ومجموعة بيت التمويل الكويتي كشركاء استراتيجيين للمنتدى العالمي الثالث للمجلس العام، وكذلك يدعم بنك الخرطوم المنتدى العالمي كشريك للخدمات المصرفية الإسلامية في مجال التجزئة، وأيضاً بتعاون كل من بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك الإسلامي الأردني.من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس العام عبدالإله بلعتيق أن الشراكات تضم كل من عضوي مجلس الإدارة بنك البركة التركي التشاركي، ومجموعة بيت التمويل الكويتي كشركاء استراتيجيين ، وكذلك العضو الجديد في المجلس العام بنك الخرطوم كشريكاً للمصارف الإسلامية في مجال التجزئة، وبالتعاون مع عضوين آخرين من مجلس الإدارة - بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك الإسلامي الأردني، مشيراً إلى أن هذا الدعم الذي يتلقاه المجلس العام من مجلس الإدارة والأعضاء وأصحاب المصلحة المختلفين، يمكن المجلس العام من الاستمرار في تعزيز وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.وبين أنه سيتم إطلاق منشورات المجلس العام، الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2018 والاستبيان العالمي للتأمين التكافلي 2018 خلال المنتدى، مؤكداً أن فرص رعاية المنتدى العالمي الثالث متاحة لفترة محدودة، ويمكن التواصل مع فريق عمل الأمانة العامة عبر البريد الالكتروني: sponsorship@cibafi.org.// انتهى //19:21ت م