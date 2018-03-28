إسلام آباد 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسالتقى رئيس أوزباكستان شوكت مير ضيايوف اليوم وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى أوزباكستان لحضور مؤتمر طشقند حول السلام في أفغانستان .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين باكستان وأوزباكستان وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة خاصة الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والثقافة والطاقة، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك السلام في أفغانستان.كما اتفق الجانبان على ضرورة بذل جهود مشتركة لدعم الأمن والسلام الإقليمي في المنطقة .// انتهى //19:26ت م