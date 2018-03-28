الطائف 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسنفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، ممثلاً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، اليوم، برنامجا تدريبيا بعنوان "تطوير مهارات العاملين في مرافق الإيواء السياحي".وتضمنت الحقيبة التدريبية عددا من المحاور شملت التعريف بأهمية العمل في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للمتدربين، ودور العنصر البشري والتدريب في صناعة الضيافة، ونوعية أنماط العملاء في قطاع الفنادق ومرافق الإيواء السياحية، والعوامل المؤثرة على جودة الخدمة المقدمة للعميل .ويأتي البرنامج ضمن عدد من البرامج التطويرية والتأهيلية للمشغلين والعاملين في القطاع السياحي التي تعمل على تنفيذها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، وتشمل برامج التأهيل في قطاعات الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات .// انتهى //19:27ت م