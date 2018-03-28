الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستغلب فريق النجوم على الحزم , اليوم , بأربعة أهداف مقابل هدف , ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وبهذه النتيجة رفع النجوم رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر , فيما توقف رصيد الحزم عند 49 نقطة في المركز الثاني لترتيب المسابقة .وفي المباراة الأخرى , تمكن فريق النهضة من الفوز على جدة بهدفين مقابل هدف , ليرفع بهذه النتيجة فريق النهضة رصيده إلى 31 في المركز الثاني عشر , فيما بقي فريق جدة في المركز السادس عشر والأخير للمسابقة بـ 25 نقطة .// انتهى //20:36ت م