الشارقة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسعقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز اكسبو الشارقة ، اليوم ، أولى جلساته الحوارية بعنوان " الحكومات والقطاع الخاص .. ماهيتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي " .وتهدف الجلسة الحوارية إلى زيادة كفاءة الإجراءات في الجهات الحكومية ، وتسهيل ربطها مع بعضها لرفع جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور والارتقاء بمستوى الأداء في العمل الحكومي .وتحدث في الجلسة الوزير المنتدب المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي بالإضافة إلى المتحدث باسم البيت الأبيض في عام 2017 الأمريكي شون سبايسر ، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة في مصر نجيب سويرس .وقالت مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي جاهر النقبي ، إن الدورة السابعة من المنتدى التي تقام تحت شعار " الألفية الرقمية الى أين " خصصت جلسة بشأن الحكومات الرقمية لمناقشة عدد من المحاور بينها تطوير الحكومات الرقمية بكافة أجزائها ومكوناتها ، وأثر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو والتحول الرقمي إضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم الحكومات الرقمية .وأضافت أن اختيار هذا الموضوع للجلسة الافتتاحية جاء نتيجة للاتجاهات المتغيرة والسريعة في مجال التكنولوجيا الرقمية التي أدت إلى إحداث تغيير جذري في توقعات المواطنين مما زاد من حاجة الحكومات إلى التعامل بكفاءة أعلى مع القضايا المعقدة في كثير من الأحيان والاستجابة لها وتوفير الخدمات التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتتلائم مع الأولويات الوطنية .// انتهى //20:42ت م