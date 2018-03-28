نجران 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م واستنفذ وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية شطر الطالبات بجامعة نجران غداً، دورة تدريبية بعنوان "مهارة إدارة الوقت"، وذلك بقاعة التدريب 1 بمقر الكلية.وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربات بمفهوم إدارة الوقت وأهميته، وأنواعه، وخصائصه، وفوائده، وكيفية استثماره، إضافة إلى إكسابهم مهارات التعامل مع الأنماط البشرية المختلفة.وتأتي الدورة التي تقدمها الدكتورة حنان شبارة، ضمن الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها الكلية، لتنمية مهارات الطالبات وتطوير قدراتهن.// انتهى //20:43ت م