عام / كلية التربية بجامعة نجران تنفذ غداً دورة بعنوان "مهارة إدارة الوقت"
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
نجران 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م واس
تنفذ وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية شطر الطالبات بجامعة نجران غداً، دورة تدريبية بعنوان "مهارة إدارة الوقت"، وذلك بقاعة التدريب 1 بمقر الكلية.
وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربات بمفهوم إدارة الوقت وأهميته، وأنواعه، وخصائصه، وفوائده، وكيفية استثماره، إضافة إلى إكسابهم مهارات التعامل مع الأنماط البشرية المختلفة.
وتأتي الدورة التي تقدمها الدكتورة حنان شبارة، ضمن الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها الكلية، لتنمية مهارات الطالبات وتطوير قدراتهن.
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20:43ت م