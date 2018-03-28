محايل 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسنفذ قسم صحة البيئة في بلدية بارق اليوم جولات ميدانية على عدد من المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات , للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين.وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن الفرق الرقابية قامت بعدد من الجولات الرقابية، شملت مطاعم وبوفيهات وصادرت كميات من المواد الغذائية والأطعمة والخضروات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية, كما رصدت الفرق بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة.وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح, مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية والاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة .// انتهى //20:45ت م