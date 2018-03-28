الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسرفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أسمى الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور موافقته - أيده الله - بصرف مكافأة مالية بمبلغ ألفي دولار لجميع الطلاب والطالبات والمبتعثين في جميع دول العالم , وكذلك الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المعترف بها , بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - .وقال معاليه : إن هذه المكرمة تأتي امتداداً لمكرمات سابقة تؤكد اهتمامهم - حفظهم الله - بمستقبل أبنائهم وبناتهم ودعم مسيرتهم التعليمية .‏‏وأشار معاليه أن اليد الحانية امتدت نحو الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم ممن أكملوا الشروط اللازمة وذلك بإلحاقهم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .ووفق آخر إحصائية لوكالة البعثات بلغ إجمالي عدد الطلاب المبتعثين " ذكور وإناث " في جميع الدول 81455 طالباً وطالبة منهم 55265 طالباً و26190 طالبة ، فيما بلغ أعداد الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المعترف بها في جميع الدول 5292 طالباً وطالبة منهم 3598 طالباً و1694 طالبة ، ملتحقون في 2858 جامعة معترف بها.// انتهى //20:57ت م