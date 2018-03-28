رام الله 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التوغل الاستيطاني الاستعماري التوسعي الإسرائيلي.وأكدت الوزارة في ردها على تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، التي تحدث حول التوسع الاستيطاني خلال جولة استفزازية في مجمع مستوطنات "عتصيون" المقام على أراضي جنوب بيت لحم أن مواقف وسياسات اليمين الحاكم في إسرائيل، تعكس حالة من التسابق في دعم الاستيطان وإرضاء جمهوره من المستوطنين، وحالة من الإصرار على تدمير فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.و رأت الوزارة الانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته هو المحرك الأساس والدافع الرئيسي لتسريع عجلة الاستيطان وتعميقه على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة// انتهى //20:57ت م