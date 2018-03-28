الداير بني مالك 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , وجموع المصلين بعد صلاة مغرب اليوم بجامع الحصيمة بمحافظة الداير بني مالك صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول غازي بن محمد جابر المالكي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان.وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان لوالد وأشقاء وذوي الشهيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم , عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه , مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وقد أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان , محافظ الداير بني مالك سفر بن سعد الشهراني ,وعدد من المسئولين.// انتهى //20:59ت م