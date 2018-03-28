تونس 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأوقف الجيش التونسي اليوم ثلاثة عناصر مسلحين داخل منطقة عسكرية مغلقة بجبل المغيلة بولاية سيدي بوزيد الجنوب غرب تونس.وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، أن القوات العسكرية صادرت ثلاثة بنادق صيد وكمية من الذخيرة قام المسلحون بالتخلص منها وإخفائها عند اقتراب الوحدات العسكرية، وتم تسليم المسلحين إلى الوحدات الأمنية بالمنطقة لمواصلة التحري معهم.// انتهى //21:25ت م