لدمام 11 رجب 1439 هــ الموافق 28 مارس 2018 م واسنظمت إدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أمس ، حملة للتبرع بالدم ، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وذلك بمقر مبنى إدارة الميناء بالدمام.وشارك عدد من الموظفين وأبناء الحي السكني وعدد من أفراد الشركات العاملة بالميناء في هذه الحملة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين ، التي تأتي ضمن مساهمات الهيئة العامة للموانئ ممثلة في ميناء الملك عبدالعزيز الدائمة في إطار تفعيل الدور الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية .وأوضح مساعد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المهندس وليد الفارس أن هذه الحملة تأتي ضمن برامج الميناء المتواصلة في دعم العمل الإنساني والاجتماعي انطلاقاً من استشعارنا بأهمية المشاركة المجتمعية ، مبيناً أن هذه الحملة هي من المبادرات الإنسانية ذات الأهداف السامية .// انتهى //22:18ت م