الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسيواصل ملتقى النقد الأدبي في المملكة اليوم فعالياته دورته السابعة تحت عنوان: " السيرة الذاتية في الخطاب النقدي السعودي" بأربع جلسات، وذلك في فندق مداريم بالرياض.وبدأت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور خالد بن عبد العزيز الدخيل ، بورقة بعنوان " رهانات السؤال الفلسفي في الخطاب النقدي السعودي السيرة الذاتية أنموذجاً " قدمها الدكتور عبد الفتاح أحمد يوسف، وقدم الدكتور وصفي ياسين عباس ورقة بعنوان " الصوت والصدى: اتجاهات النقد السعودي للسيرة الذاتية "، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان " سؤال المنهج في نقد السيرة الذاتية السعودية _ بحوث ملتقى قراءة النص الثامن أنموذجا " للدكتور أبو المعاطي صبري الرمادي، فيما قدم الدكتور ماجد بن أحمد الزهراني ورقة بعنوان " استقبال السيرة الذاتية السعودية في الابتعاث: مصطفى بيومي نموذجا "، وقدمت الدكتورة نوال بنت عبد الرحمن المجاهد ورقة بعنوان " الرؤى النقدية في فن السيرة الذاتية ( الثابت والمتغير ).وفي الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور محمد بن أحمد الخضير قدم الدكتور إبراهيم بن محمد الشتوي ورقة بعنوان " تمظهر الذات ومكوناتها في نقد السيرة السعودية "، وقدم الدكتور مصطفى الضبع ورقة بعنوان " دراسة في تشكيل النوع: السيرة الذاتية في النقد السعودي من المكتوب إلى البصري "، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان " مقاربة في الممارسات النقدية في السيرة الذاتية السعودية " للدكتور جزاع بن فرحان الشمري ، فيما قدم الدكتور محمد بن سعيد الراشدي ورقة بعنوان " خطاب العتبات في السيرة الذاتية السعودية: ملامح نقدية "، وورقة " النقد السيري والأطروحات المراوغة " للدكتور حسن مشهور.أما في الجلسة الرابعة التي أدارها الدكتور سلطان بن سعد القحطاني، قدم الدكتور أحمد بن صالح الغامدي ورقة بعنوان " مفهوم السيرة الذاتية من منظور الأديبين الناقدين عبد الرحمن منيف وغازي القصيبي "، وقدم الدكتور محمد بن عبد العزيز البشير ورقة عن " السيرة الذاتية روائياً والقراءة الإسقاطية "، وقدم الدكتور سليمان بن على عبد الحق ورقة بعنوان " كتابة الذات بين الرواية والرسالة والسيرة الذاتية في الأدب السعودي المعاصر: دراسة في نقد النقد "، فيما جاءت الورقة الرابعة بعنوان " السيرة الذاتية لعبد العزيز التويجري حاطب ليل ضجر من خلال تعدد القراءات " للدكتورة صلوح بنت مصلح السريحي، والورقة الخامسة بعنوان " الأفاق الجمالية في السيرة الذاتية السعودية: تأسيس وانفتاح : مكاشفات السيف والوردة عبد العزيز مشري أنموذجاً " للدكتور ميمون بن سليمان مرازيق.و في الجلسة الخامسة التي أدارتها الدكتورة أمل بنت محمد التميمي، قدم الدكتور فهد بن إبراهيم البكر ورقة بعنوان " السيرة الذاتية وإشكالية التجنيس الأدبي قراءة ثانية لبعض الأعمال النقدية السعودية "، وقدم الدكتور ولد متالي لمرابط أحمد محمدو ورقة بعنوان " السيرة الذاتية في وعي النقاد السعوديين: معجب الزهراني أنموذجاً "، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان " السيرة الذاتية في الأدب السعودي في رؤية الناقد حسين بافقيه: دراسة وتقويم " للدكتور حمد بن ناصر الدخيل، وقدمت سميه عابد العدواني ورقة بعنوان " النقد الموضوعاتي للسيرة الذاتية السعودية ( كتاب الذات ) للدكتور صالح الغامدي نموذجاً "، فيما قدم الدكتور منصور بن عبد العزيز المهوس ورقة بعنوان " إسهام الدكتور عبدالله الحيدري في تأصيل السيرة الذاتية وتجنيسها " .// انتهى //22:26ت م