الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسنظمت عمادة مركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم، الحفل الختامي لتكريم المتطوعات اللاتي شاركن بأعمال تطوعية متنوعة داخل وخارج الجامعة ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان عبدالرحمن العريني ، وعميدة مركز دراسة الطالبات الدكتورة موضي إبراهيم الدبيان ، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.وبدأ الحفل بعرض مرئي تحدث عن منجزات عمادة مركز دراسات العمل التطوعي بالجامعة، ثم ألقت وكيلة عمادة مركز دراسات العمل التطوعي الدكتورة أمل عبدالله الخضير كلمة أوضحت فيها أن الهدف من إقامة هذا الاحتفال هو ترسيخ مبدأ التعاون في سبيل تلبية احتياجات المجتمع وتقديراً لجهود المتطوعات سواء كنّ من أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات , مشيرة إلى أنه كلما تقدم المجتمع وارتقى كانت فرصة المرأة أوسع في المشاركة والعطاء .كما ألقت الدكتورة العريني كلمة أكدت فيها أن إنجازات الجامعة بقيادة معالي مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وهو جانب العمل التطوعي وتطويره ، واستثمار قوة التطوع في التنمية والإنتاجية .من جانبه أشاد عميد مركز دراسات العمل التطوعي الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر عبر الدائرة التلفزيونية ، بمبادرة عمادة مركز دراسات العمل التطوعي بإقامة حفل تكريمي للطالبات المتطوعات اللاتي شاركن بأعمال تطوعية متنوعة داخل وخارج الجامعة.عقب ذلك كرمت الدكتورة العريني 56 متطوعة ,وأعضاء هيئة التدريس ، إضافة إلى تكريم المتطوعة حنان باتيس الفائزة بمسابقة أفضل مبادرة التي شاركت فيها بمبادرة (اختبار فصائل الدم ) .// انتهى //22:37ت م