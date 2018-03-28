الطائف 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساحتفت فرقة مسرح الطائف، أمس، باليوم العالمي للمسرح للعام 2018، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي، وجمع من المثقفين والمهتمين بالمسرح السعودي، وذلك بمقر الجمعية.وتضمّنت الاحتفالية جزئيات مختصرة ورسائل للتعريف بأهداف اليوم العالمي للمسرح كتبها خمسة فنانين من مختلف دول العالم، واعتمدت ترجمتها ونشرها الهيئة الدولية للمسرح "ITI"، قدمّها عدد من المسرحيين بالطائف.وكرم مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف ، المؤلف المسرحي السعودي ياسر بن يحيى مدخلي بمناسبة حصوله مؤخراً على المركز الأول بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2018، والفنانين مهند الحارثي وبدر الغامدي، تقديراً لدورهم الفعال وإسهاماتهم في خدمة الحراك المسرحي بالمحافظة .وشهد الحفل عرض مسرحي بعنوان " تنصيص" ، قدمته فرقة مسرح الطائف، من تأليف فهد ردة الحارثي، وسينوغرافيا وإخراج سامي الزهراني، وتناول عدد من الموضوعات المختلفة في الوسط المسرحي بمختلف مناطق العالم ، وجسّد شخصياتها نخبة من الممثلين المسرحيين بالمحافظة .ويحتفي العالم في 27 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمسرح، حيث تقام جملة من الأنشطة والاحتفاليات الخاصة بهذه المناسبة ، وجرى العرف أن يتم اختيار شخصية إبداعية ومسرحية لكتابة كلمة خاصة بهذه المناسبة تلقى في اليوم ذاته، ويتم تعميمها على جميع المؤسسات المسرحية في العالم ، وقدمت هذه المبادرة من قبل المعهد الدولي للمسرح عام 1961م .// انتهى //22:39ت م