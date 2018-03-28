الأمم المتحدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018م واسقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق اليوم إن عدد الفارين من الغوطة الشرقية بريف دمشق تجاوز أكثر من 80 ألف شخص، وذلك منذ التاسع من هذا الشهر. كما أن هناك ما يزيد عن 52 ألفاً يحتمون في تسعة ملاجئ جماعية في ريف دمشق حيث يتم تزويدهم بإمدادات الطوارئ والمساعدة الصحية.وأوضح في المؤتمر الصحفي اليومي أن 100 حافلة تقل 6768 شخصًا ، من بينهم 45 حالة طبية، وصلت أمس إلى بلدة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي.كما غادرت 52 حافلة أخرى بلدة عربين و تقل 3241 شخصًا، من بينهم 11 حالة طبية، وصلت إلى شمال غرب سوريا اليوم.وشددت الأمم المتحدة على أن أي إخلاء للمدنيين يجب أن يكون آمنا وطوعيًا وإلى المكان الذي اختاروه. وأنه من الحتمي أن يتمتع جميع اللاجئين بموجب الاتفاقيات المحلية بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك.وأكد فرحان حق أن الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء عشرات الآلاف من المدنيين المتضررين من القتال في شمال غرب سوريا.// انتهى //22:40ت م