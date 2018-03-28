الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير باكستان لدى المملكة خان هاشم بن صديق ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين, وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:48ت م