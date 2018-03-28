عام / أمير منطقة الرياض يشّرف حفل سفارة باكستان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير باكستان لدى المملكة خان هاشم بن صديق ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين, وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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