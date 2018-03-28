الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسوجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع بأخذ الحيطة والحذر نتيجة ، ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تعرض أجزاء من المنطقة إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية إبتداء من صباح غد الخميس .وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي أن المديرية دعت الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك .// انتهى //22:58ت م