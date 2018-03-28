تبوك 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسنظمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك ورشة عمل بعنوان " إعداد الخطة الاستراتيجية "، بحضور جميع منسوبي العمادة .وهدفت الورشة إلى مشاركة جميع منسوبي العمادة في إعداد الخطة الإستراتيجية، بعد دراسة الوضع الراهن ومستقبل العمادة في الخدمات المقدمة لطلاب وطالبات الجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل ورئيس لجنة إعداد ومتابعة الخطة الإستراتيجية بالعمادة الدكتور زيد بن أسلم بصفر أن الورشة تأتي ضمن مراحل برنامج إعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية ، التي من المأمول أن تكون خطة إستراتيجية طموحة وواقعية بإذن الله، وداعمة ومتوائمة مع الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية للجامعة .// انتهى //23:00ت م