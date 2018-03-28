الدمام 11 رجب 1439 هــ الموافق 28 مارس 2018 م واسأبرمت معارض الظهران الدولية " أكسبو " وجامعة الأمير محمد بن فهد , اليوم ، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في مجال صناعة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض وتفعيل دور التدريب والتطوير للموظفين في هذه الصناعة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات الجامعة في اعتماد وتحكيم المحتوى العلمي للمؤتمرات العلمية التي تعتزم " الظهران أكسبو " تفعيلها خلال خططها التطويرية المقبلة.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة معارض الظهران " الظهران أكسبو" عبدالله بن عبداللطيف الفوزان أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير العنصر البشري في صناعة المعارض، مؤكداً أهمية الاتفاقية , مبيناً أن رؤية المملكة 2030 ركزت على أهمية تأهيل الكوادر السعودية الشابة وتمكينها في مجالات العمل .وأشار الفوزان إلى أن معارض الظهران تعمل من خلال مثل هذه الاتفاقيات، على أن تكون المنطقة الشرقية محط أنظار قطاع الأعمال في المملكة وخارجها، فيما يتعلق بإيجاد معارض ومناسبات دولية تتناسب ومكانة المنطقة وماتلقاه من دعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة ، ومن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه .من جهته بين مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الانصاري أن توقيع مذكرة التفاهم مع الظهران أكسبو يأتي في إطار التعاون بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص لخدمة الأهداف المشتركة، والاستفادة من التجارب والخبرات المتوفرة لدى الجامعات في عمليات التدريب والتطوير والبرامج العلمية المصاحبة للمؤتمرات المتخصصة.// انتهى //23:03ت م