ظهران الجنوب 11 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستفقد مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي اليوم عددًا من المدارس التابعة لمكتب التعليم بمركز الفرشة التابع للإدارة التعليمية .وتجول الدكتور العتيبي في مرافق المدارس وفصولها، واطلع على نماذج في أداء الحصة ، موجهاً الطلاب والمعلمين إلى الجد والاجتهاد.وأشار إلى أهمية مبادرات الإدارة ذات العلاقة برفع كفاءة العملية التعليمية داخل الفصل عبر منظومة من المؤشرات التي ترسم خارطة عمل مهنية لكل المدارس، ممتدحاً سير العمل والأداء المتميز للمعلمين، ومستوى الطلاب الدراسي من خلال ما شاهده في أرض الميدان التعليمي.وشملت الزيارة مقر مكتب تعليم مركز الفرشة .// انتهى //23:04ت م