واشنطن 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسرفع الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى نيابة عن المبتعثين والمبتعثات وأصالة عن منسوبي الملحقية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بشأن صرف مكافأة مالية بمبلغ ألفين دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم.و أعرب الملحق في بيان صحفي صدر اليوم عن التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لاهتمامهما بالتعليم والابتعاث وقرارهما بضم الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المعترف بها.وأشار الملحق إلى تلقي الملحقية العديد من رسائل الشكر والتقدير من الطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص, سائلاً الله العلي القدير العزة والرفعة للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين.// انتهى //23:38ت م