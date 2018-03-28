حفر الباطن 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسدشن مساعد مدير تعليم حفر الباطن للشؤون التعليمية "بنين" ماطر بن عويد الظفيري اليوم مسابقة مهرجان الإعلام الطلابي ومتابعة تنفيذها، وذلك في مدرسة عبدالرحمن الغافقي بالمحافظة.وقدم منسق الموهوبين بالمدرسة نايف الشريهي للزوار عرضاً عن الخطة التنفيذية للمسابقة التي سيشارك بها الطلاب الموهوبين وتم الاطلاع على عدد من المشاركات التي سيتم المنافسة بها والاستماع لشرح عن آلية تدريب الطلاب .فيما حث رئيس قسم رعاية الموهوبين عزيز الظفيري منسوبي المركز بانتقاء أميز المشاركات وإخراجها بشكل يليق بأهمية المسابقة والتركيز على جهود الوزارة بدعم برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 والعمل على الكشف عن مواهب الطلاب والطالبات في محاور وأقسام المسابقة التي شملت أجمل فيديو، وأجمل تصميم، وأجمل صورة.// انتهى //23:39ت م