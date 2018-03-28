عرعر 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة ليوم غد الخميس في جميع مدارس المنطقة ويشمل المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس .وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية خالد المضياني أن تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى موجة من الغبار تشهدها المنطقة غداً الخميس ، مؤكداً على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة .// انتهى //23:41ت م