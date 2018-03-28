تبوك 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم معرض الأمن والسلامة المدرسية الدائم في المدرسة المتوسطة الثامنة بتبوك .وتجول مدير التعليم والحضور في أركان المعرض الذي عُرضت فيه أنشطة المدارس في التوعية الأمنية للطالبات، ووقف على أركان المعرض المتنوعة لشرح أخطار الحريق والكهرباءوكيفية استخدام الطفايات بأنواعها المختلفة، والطرق الصحيحة للإسعافات الأولية وشاهد مجسمات للحافلات المدرسية وطريقة الركوب الآمن.وثمن مدير التعليم جهود مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم تبوك خالد الفقير ومساعدة الإدارة فاطمة البلوي ومشرفة ومشرفات الإدارة وجميع منسقي ومنسقات الأمن والسلامة في مدارس المنطقة .فيما أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم تبوك أن المعرض يهدف إلى سلامة الأرواح والمنشآت التعليمية والسعي لتكون المدارس بيئة آمنة وجاذبة، وترسيخ مفهوم السلامةكعلم وثقافة .// انتهى //23:44ت م