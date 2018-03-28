سكاكا 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسوجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات ليوم غدٍ الخميس .وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط أن تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى موجة من الغبار تشهدها المنطقة, مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ضمن أهم أولوياتها.// انتهى //23:48ت م