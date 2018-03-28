مكة المكرمة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسحققت مبادرة (معالم الليث) التي شاركت بها إدارة التعليم بمحافظة الليث في جوائز الإبداع " المركز الثاني " على مستوى منطقة مكة المكرمة لعام ١٤٣٩هـ ، في إطار تفعيل مسابقات ملتقى مكة الثقافي بإمارة منطقة مكة المكرمة، تحت عنوان ( كيف نكون قدوة ) .وعبر مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي،عن فخره واعتزازه بالفوز بالجائزة ، مقدماً شكره وتقديره لجميع المشاركين في المبادرة من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين و قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الذين كان لبذلهم وجهدهم وحرصهم بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز .‏وقال " البركاتي " : إن الإنجازات التي حققتها إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن خطتها الاستراتيجية كثيرة وكبيرة لكن تبنيها للمبادرات الإبداعية التي تسعي إلى تجويد العمل وبناء القيم وصناعة القدوات، و فتح قنوات الحوار واستثمار العقول والأفكار من كل فئات وشرائح المجتمع ، وبناء منظومة تشاركية تتجه لتحقيق رؤية واحدة ، هو الإنجاز الحضاري والتنموي الذي تحقق لمنطقة مكة المكرمة بقيادة أميرها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل .وأوضح أن مبادرة ( معالم الليث) تهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء الوطني من خلال استشعار أهمية المكتسبات الوطنية ،والمحافظة على المقومات السياحية ومظاهر الحضارة والأماكن التاريخية في محافظة الليث ، وإبراز معالم المحافظة الأثرية والتاريخية والسياحية والعلاجية والحضارية للمساهمة في رفع الوعي لدى المواطنين ليكونوا قدوة لمدينتهم للمحافظة على معالمها وإظهارها للزوار والسياح وللعالم بأسره بصورة تجعل من الليث محط أنظارهم واهتماماتهم ، ودعم التنمية السياحية على مستوى المحافظة ، وإظهار الفرص الاستثمارية (الاقتصادية) والمنسجمة مع الرؤية الوطنية 2030 ، ومنتدى استثمر في منطقة مكة المكرمة الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .وأكد البركاتي أن محافظة الليث تزخر بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية و السياحية والحضارية من أبرزها الجزر والواجهات البحرية ، ومدينة السرين الأثرية ، والعين الحارة، ومسجد ميقات يلملم ، وقرية السعدية ، ولذلك تم اختيار المجتمع المدرسي ليكون بيئة حاضنة لهذه المبادرة لعدة اعتبارات أهمها أنه أكثر المجتمعات انضباطية وقدرة على التفاعل والتقبل والتقويم وقابلية للتبني، مع وجود البيئة التربوية التي من أهم أهدافها نقل المعرفة وتعزيزها وتوجيه السلوك لدي المتعلم ، بالإضافة إلى تداخل المجتمع التعليمي و تأثيره في بقية شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة.// انتهى //23:55ت م