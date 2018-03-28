تبوك 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسنظمت كلية الطب بجامعة تبوك " شطر الطالبات " محاضرة تثقيفية بعنوان : (صحتي بخطوتي) ألقتها المساعد في طب الأطفال الدكتورة أسماء سليمان .وتحدثت الدكتورة أسماء سليمان في محاضرتها التي استهدفت عدد من طالبات الثانوية بمدارس البنات بالمنطقة عن بأهمية الرياضة لصحة الأطفال والمراهقين، كما تم عرض فيلم مرئي عن أهمية الرياضة لصحة الأطفال والمراهقين ، من حيث تقليل الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، والوقاية كذلك من الإصابة بأمراض القلب، وتنظيم الوزن، وتقوية عضلات الظهر، إضافة إلى التوعية بالوقت المناسب لممارسة الرياضة، وكذلك الاحتياطات التي يجب الأخذ بها قبل وبعد الرياضة،والمفاهيم الخاطئة عن الرياضة والغذاء .// انتهى //23:58ت م