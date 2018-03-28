تبوك 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس

أعلنت جامعة تبوك وإدارة التعليم بالمنطقة عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس في جميع الكليات الجامعية التابعة لجامعة تبوك بجميع فروعها بالمحافظات ومدارس التعليم بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها حقل والبدع وتيماء وضباء والوجه وأملج .

ويأتي تعليق الدراسة بجامعة تبوك وفروعها ومدارس التعليم بالمنطقة بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة ، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات .

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