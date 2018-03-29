القاهرة 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسانتهت مساء اليوم عمليات الاقتراع في مقار اللجان الانتخابية على مستوى جمهورية مصر العربية، ليتم غلق باب التصويت ويبدأ العمل في فرز أصوات الناخبين الذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم على مدى 3 أيام في انتخابات الرئاسة المصرية.وخاض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس مصر كلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.//انتهى//00:01ت م