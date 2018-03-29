الخرطوم 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسالتقى رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني الفريق أول ركن كمال عبد المعروف اليوم في الخرطوم وفدًا من الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الخدمات ثورن بيري .وأكد عبدالمعروف خلال اللقاء أهمية واستراتيجية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص السودان على تطبيعها وتطويرها في الاتجاه الذين يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في إطار القيم الإنسانية والتعاون البناء والاحترام المتبادل.// انتهى //00:02ت م