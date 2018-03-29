عام / الجلسة الأسبوعية لأمير منطقة جازان تبحث آلية تنظيم الفعاليات
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
جيزان 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، جلسته الأسبوعية التي يعقدها مساء كل ثلاثاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لمناقشة تنظيم الفعاليات وتلافي الأخطاء التي تؤثر على الرأي العام.
وحمد سموه في مستهل الجلسة الله تعالى ، على ما تعيشه المملكة من نعمة الأمن والأمان رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ، مهيباً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام بالغ وحرص كبير على خدمة الوطن والمواطن بكل المناطق في شتى المجالات والعمل بكل إخلاص من أجل راحتهم ورفاهيتهم.
وقال سموه : إن وسائل الترفيه والفعاليات تقوم على أسس العادات والتقاليد والقيم الإسلامية ، وهناك ضوابط بالفعاليات كافة، مشدداً على المحافظة على القيم والأخلاق المستمدة من ديننا الحنيف.
وتابع بقوله : إن فعاليات المنطقة التي تتم وزيادة حجمها ونوعها يجب أن تكون متماشية مع تعاليم ديننا وتوجيهات ولاة أمرنا بما لا يخالف عاداتنا ، وأن تكون بشكل منظم ومفيد وتراعي الذوق العام مع ضرورة وضع ضوابط وشروط لقيام أي فعالية في المنطقة بشكل يضمن لها النجاح.
بعد ذلك تحدث أمين منطقة جازان المكلف عبدالله الدبيان ، عن دور الأمانة في تهيئة مواقع الترفيه والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الفعاليات.
كما تحدث مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس رستم الكبيسي ، عن ضوابط الفعاليات في المنطقة ، موضحاً أن هناك لجان مختصة في إقرار الفعاليات وبمتابعة من سمو أمير المنطقة.
بعد ذلك توالت المداخلات .
وفي نهاية الجلسة كرم سمو أمير منطقة جازان ، الأديب أحمد بن يحيى البهكلي نظير إسهاماته الأدبية والثقافية والتعليمية وفي مجال قضايا حقوق الإنسان وجهوده في خدمة المنطقة.
كما تسلم سموه ، رسالة الماجستير للباحث بالدراسات العليا حمود بن محمد الذروي بعد حصوله عليها من كلية الشريعة قسم السنه وعلومها من جامعة الملك خالد بأبها.
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