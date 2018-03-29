جيزان 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسخصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، جلسته الأسبوعية التي يعقدها مساء كل ثلاثاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لمناقشة تنظيم الفعاليات وتلافي الأخطاء التي تؤثر على الرأي العام.وحمد سموه في مستهل الجلسة الله تعالى ، على ما تعيشه المملكة من نعمة الأمن والأمان رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ، مهيباً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام بالغ وحرص كبير على خدمة الوطن والمواطن بكل المناطق في شتى المجالات والعمل بكل إخلاص من أجل راحتهم ورفاهيتهم.وقال سموه : إن وسائل الترفيه والفعاليات تقوم على أسس العادات والتقاليد والقيم الإسلامية ، وهناك ضوابط بالفعاليات كافة، مشدداً على المحافظة على القيم والأخلاق المستمدة من ديننا الحنيف.وتابع بقوله : إن فعاليات المنطقة التي تتم وزيادة حجمها ونوعها يجب أن تكون متماشية مع تعاليم ديننا وتوجيهات ولاة أمرنا بما لا يخالف عاداتنا ، وأن تكون بشكل منظم ومفيد وتراعي الذوق العام مع ضرورة وضع ضوابط وشروط لقيام أي فعالية في المنطقة بشكل يضمن لها النجاح.بعد ذلك تحدث أمين منطقة جازان المكلف عبدالله الدبيان ، عن دور الأمانة في تهيئة مواقع الترفيه والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الفعاليات.كما تحدث مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس رستم الكبيسي ، عن ضوابط الفعاليات في المنطقة ، موضحاً أن هناك لجان مختصة في إقرار الفعاليات وبمتابعة من سمو أمير المنطقة.بعد ذلك توالت المداخلات .وفي نهاية الجلسة كرم سمو أمير منطقة جازان ، الأديب أحمد بن يحيى البهكلي نظير إسهاماته الأدبية والثقافية والتعليمية وفي مجال قضايا حقوق الإنسان وجهوده في خدمة المنطقة.‏كما تسلم سموه ، رسالة الماجستير للباحث بالدراسات العليا حمود بن محمد الذروي بعد حصوله عليها من كلية الشريعة قسم السنه وعلومها من جامعة الملك خالد بأبها.// انتهى //00:14ت م