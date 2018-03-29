سكاكا 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسعلقت كلية التقنية بمنطقة الجوف الدراسة غداً الخميس بفروعها نظراً للتقلبات الجوية .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف الدكتور جهاد بن زين العابدين أنه إشارة إلى التنبية المتقدم الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس في جميع فروع الكلية بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بنين وبنات ، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والموظفين .// انتهى //00:17ت م