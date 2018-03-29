عام / كلية التقنية بالجوف تعلق الدراسة غداً نظرا للتقلبات الجوية
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
سكاكا 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
علقت كلية التقنية بمنطقة الجوف الدراسة غداً الخميس بفروعها نظراً للتقلبات الجوية .
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف الدكتور جهاد بن زين العابدين أنه إشارة إلى التنبية المتقدم الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس في جميع فروع الكلية بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بنين وبنات ، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والموظفين .
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