سكاكا 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس‏علقت جامعة الجوف الدراسة غداً الخميس في جميع فروعها بالمنطقة .وأوضح المتحدث الرسمي مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الجوف سلطان الدهيليس أنه إشارة إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلتي تشير إلى تعرض المنطقة يوم غدٍ الخميس لموجة من الغبار ، فقد أقرت اللجنة الدائمة الخاصة بتعليق الدراسة في الجامعة تعليق الدراسة في كافه فروعها بالمنطقة ، حفاظاً منها على سلامة أبنائنا من الطلاب والطالبات .// انتهى //00:30ت م