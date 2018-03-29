الدمام 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساختتم مكتب التعليم بشرق الدمام ، اليوم برنامجاً تدريبياً بعنوان "تنمية مهارات التواصل اللفظي لدى الطلاب"، قدمه مشرف الصفوف الأولية بالمكتب محمد حمزة الشهري، بمشاركة ١٦ معلماً، وذلك بمركز التدريب بالمكتب .وأوضح الشهري أن البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، استفاد منه معلمي الصفوف الأولية بمعدل ١٢ ساعة تدريبية، ويهدف إلى تنمية مهارات التواصل اللفظي لدى الطلاب من خلال اكساب المعلم مفاتيح وأدوات تنمية التواصل اللفظي لدى الطلاب، ومعرفة كيفية بناء حوار إيجابي وفعّال ما بين المعلم والطالب وما بين الطالب والطالب.كما يهدف البرنامج إلى تفعيل الحوار الايجابي من خلال التعلم النشط المبني على التفاعل داخل الحجرة الدراسية، وعلاقة التواصل اللفظي بطرائق التدريس وطرق استخدامه المثلى.// انتهى //00:41ت م