تبوك 12 رجب 1439 الموافق 29 مارس 2018م واسرفعت "صحة تبوك " جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة لمواجهة موجة الغبار ، كما وجهت المرضى مراعاة عدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى والابتعاد قدر المستطاع عن مثيرات الحساسية، مع أهمية إرتداء الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي والالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بأزمات الربو لتجنب الإصابة.// انتهى //00:43ت م