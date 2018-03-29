عرعر 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسرفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - بسبب التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة .ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن أحوال الطقس وما ينتجه ذلك من تدني مستوى الرؤية الأمر الذي يتطلب ضرورة تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث ، وتجنب الأماكن المفتوحة خاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية .// انتهى //01:33ت م