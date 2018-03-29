أوتاوا 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستنظم الملحقية الثقافية في كندا، ثلاث ورش عمل للأطباء الراغبين في التدريب والدراسة في الجامعات والمستشفيات الكندية، لمرحلة الزمالة الكندية في الطب أو الجراحة و التخصص الدقيق أو الالتحاق في برنامج الدراسات العليا في طب الأسنان أو حضور دورة تدريبية ودراسية قصيرة، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 رجب 1439 هـ الموافق من 8 إلى 12 أبريل 2018م في كل من الرياض وجدة والدمام.وأوضح الملحق الثقافي في كندا الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري بأن الملحقية حرصت هذا العام على تقديم تلك الورش نظراً لتزايد إقبال الأطباء السعوديين على الدراسة والتدريب في كندا، مشيراً إلى أن تلك الورش تهدف إلى مساعدة الأطباء الراغبين في الدراسة والتدريب في المستشفيات والجامعات الكندية في التعرف على جميع البرامج المتاحة وفرص القبول، وكذلك آلية التقديم وجميع الموضوعات الأمور الأكاديمية والقانونية التي تتعلق بالقبول ورخص العمل والتدريب والحياة في كندا.وأشاد بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمبتعثين، كما أثنى على الاهتمام والدعم الذي يقدمه وزير التعليم للملحقية الثقافية في كندا وللمبتعثين.وأكد أن النجاحات التي يحققها الأطباء السعوديون الدارسون والمتدربون في كندا شكلت حافزًا للجامعات الكندية في زيادة فرص قبول الأطباء السعوديين في برامجها التعليمية والتدريبية، حيث وصل عدد الأطباء المقبولين في عام 2017م لأول مرة إلى 444 طبيباً وطبيبة منهم 103 لمرحلة التخصص العام (الزمالة الكندية) و 341 لمرحلة التخصص الدقيق.ودعت الملحقية الثقافية في كندا الأطباء الراغبين في التسجيل في ورش العمل زيارة الرابط التالي : "https://www.saudibureau.ca/medicaltrainingincanada/reg.php "، لتسجيل بياناتهم.ومن المقرر أن تعقد الورشة الأولى في قاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة يوم الأحد الموافق 22 رجب 1439هــ من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهراً، فيما ستقام الورشة الثانية في قاعة المؤتمرات بالمبنى رقم "11" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مدينة الدمام يوم الثلاثاء الموافق 24 رجب 1439هـــ من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، أما الورشة الثالثة والأخيرة فستقام في القاعة الكبرى بكلية الطب في جامعة الملك سعود الدور الثاني يوم الخميس 26 رجب 1439 هـ في مدينة الرياض، وسيتم ترتيب عقد لقاءات مع جهات الابتعاث خلال ورش العمل الثلاث من الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات منها " آلية التواصل المباشر مع الملحقية والإشكاليات والمعوقات المتعلقة بتمديد أو تغيير البرنامج التدريبي أو الجامعة للأطباء، وكذلك الوقوف على متطلبات القبول وقرارات الابتعاث وخطابات الترشيح من جهات الابتعاث المختلفة.// انتهى //01:55ت م