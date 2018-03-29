نيويورك 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي اليوم في نيويورك المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس حسام الدين بن صالح المدني والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين الوفد والأمم المتحدة سعيًا لدعم أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //04:25ت م