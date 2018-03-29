الصحف السعودية
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل الملك خوان كارلوس
صرف مكافأة 2000 دولار للمبتعثين وإلحاق الدارسين على حسابهم بالبعثة التعليمية
ولي العهد: نحرص على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط
مشكلات الشرق الأوسط مع أفكار لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وتنتهك القوانين والأعراف
ولي العهد يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون
الأمير محمد بن سلمان يوقع مع «صندوق رؤية سوفت بنك» مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم
الأمير محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي - الأميركي
ولي العهد يستعرض مع رئيس «فوتسي» الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق المالية
الأمير محمد بن سلمان: المملكة ملتزمة بالريادة البيئية والاستدامة
ولي العهد يلتقي 40 مسؤولاً تنفيذيًا في شركات عالمية
ولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الدينية في الولايات المتحدة
مختصون: "خطة الطاقة الشمسية 2030" تلبي جزءاً كبيراً من طموحات الـمملكة لتنويع مصادر الطاقة
«أرامكو» تعقد اتفاقيات تعاون تجاري بقيمة عشرة مليارات دولار مع 14 شركة أميركية
مجلس الأمن يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ بالستية على المملكة
منظمات حقوقية: استهداف المدن السعودية انتهاك للقانون الإنساني
علماء شرعيون: صواريخ الحوثيين جريمة تؤكد خطورة المشروع الصفوي
أمير الرياض يدشن حزمة من مشروعات الطرق في الرياض
مبتعثون يعبرون عن امتنانهم بإلحاق الدارسين على حسابهم ضمن برنامج خادم الحرمين
رئيس كوريا الشمالية يتعهد للصين بنزع السلاح النووي
المصريون يصفعون «الإخوان» في الانتخابات
المقاومة الإيرانية تطالب بالتحقيق في جرائم النظام الفاشي
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