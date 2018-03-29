الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل الملك خوان كارلوسصرف مكافأة 2000 دولار للمبتعثين وإلحاق الدارسين على حسابهم بالبعثة التعليميةولي العهد: نحرص على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسطمشكلات الشرق الأوسط مع أفكار لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وتنتهك القوانين والأعرافولي العهد يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانونالأمير محمد بن سلمان يوقع مع «صندوق رؤية سوفت بنك» مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالمالأمير محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي - الأميركيولي العهد يستعرض مع رئيس «فوتسي» الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق الماليةالأمير محمد بن سلمان: المملكة ملتزمة بالريادة البيئية والاستدامةولي العهد يلتقي 40 مسؤولاً تنفيذيًا في شركات عالميةولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الدينية في الولايات المتحدةمختصون: "خطة الطاقة الشمسية 2030" تلبي جزءاً كبيراً من طموحات الـمملكة لتنويع مصادر الطاقة«أرامكو» تعقد اتفاقيات تعاون تجاري بقيمة عشرة مليارات دولار مع 14 شركة أميركيةمجلس الأمن يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ بالستية على المملكةمنظمات حقوقية: استهداف المدن السعودية انتهاك للقانون الإنسانيعلماء شرعيون: صواريخ الحوثيين جريمة تؤكد خطورة المشروع الصفويأمير الرياض يدشن حزمة من مشروعات الطرق في الرياضمبتعثون يعبرون عن امتنانهم بإلحاق الدارسين على حسابهم ضمن برنامج خادم الحرمينرئيس كوريا الشمالية يتعهد للصين بنزع السلاح النوويالمصريون يصفعون «الإخوان» في الانتخاباتالمقاومة الإيرانية تطالب بالتحقيق في جرائم النظام الفاشي// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت