وركزت الصحف اهتمامها على الهجمات التي تعرضت له المملكة من قبل ميليشيا الحوثي.وجاءت افتتاحية صحيفة "اليوم" بعنوان ( مجلس الأمن ومحاسبة إيران )، إذ كتبت: أضحى من الضرورة بمكان في ظل اختراق النظام الايراني الدموي للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية في اختبار لإرادة المجتمع الدولي، أن يتحرك مجلس الأمن لمحاسبة النظام على ما اقترفته أيادي زبانيته الملطخة بدماء الأبرياء من جرائم كبرى بحق الإنسانية، وما تقترفه اليوم من مساندة ودعم لا حدود لهما لسائر التنظيمات الارهابية في العالم، ومن ضمنها التنظيم الحوثي في اليمن، حيث مازالت تمده بالصواريخ البالستية ليشن غاراته بها على مقدسات المسلمين والمدن السعودية الآمنة المطمئنة.وإزاء ذلك جاءت مطالبة المملكة لمجلس الأمن بمحاسبة حكام طهران لقاء تزويدهم عملاءهم في اليمن بتلك الصواريخ البالستية التي مازال الحوثيون يطلقونها بين حين وحين على أراضي المملكة، في محاولة لكسر إرادة الشعب اليمني من جانب وإرغام الدول العربية المتحالفة مع اليمن لتخليصه من براثن أولئك الطغاة على وقف عملياتها العسكرية المؤيدة من قبل المجتمع الدولي، والمؤيدة من الشرعية اليمنية التي مازال أولئك الحاقدون يقفزون عليها ويحاولون إصابتها في مقتل من جانب آخر.وأوضحت: دعم الإرهاب هو السمة الظاهرة لحكام طهران سواء من خلال استخدام هذه السمة مع الحوثيين الأشرار أو مع حزب الله الإرهابي أو تنظيم الإخوان المسلمين أو القاعدة أو النصرة، أو غيرهم من شذاذ الآفاق الساعين لتخريب الأرض وتدميرها وإفسادها والعبث بمقدرات أهلها وإشاعة المزيد من الحروب والفتن والقلاقل في ربوعها ومنع سحب السلام والطمأنينة والأمن والاستقرار من التخييم فوق سماوات سكانها.لا بد أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بمحاسبة النظام الإيراني، ومنعه من الاستهتار بالقيم والمثل والقرارات الدولية الملزمة، فقد أصبحت تلك المحاسبة ملحة وضرورية في ضوء اطلاق أكثر من مائة صاروخ بالستي إيراني من قبل العصابات الحوثية الجاثمة على صدور اليمنيين على المملكة، ولا بد أن يدرك ذلك النظام يقينا أن المملكة قادرة بفضل الله ثم بفضل ارادة قيادتها الرشيدة على وقف المشروع الايراني وتدمير آلياته وصواريخه، ولن يتمكن من تمرير سياسته الحمقاء في المنطقة بالعدوان مع زبانيته في اليمن على مقدسات المسلمين ومدن المملكة، لتحقيق حلمه الامبراطوري الفارسي على حساب دول المنطقة وعلى حساب أمنها واستقرارها وسيادتها.وختمت: ستظل المملكة بعون الله وفضله وعنايته حامية بعد حماية الله لمقدسات المسلمين، وستظل قوية وشامخة في وجه أولئك الأشرار من حكام طهران وزبانيتهم في اليمن، وستبقى الأراضي السعودية مطمئنة ومستقرة وآمنة، فقيادتها الرشيدة مصممة على استخدام قبضتها الحديدية ضد كل من يحاول المساس بسيادتها أو خدش حالتها الأمنية التي عرفت بها بين شعوب الأرض وتحولت الى علامة فارقة من علامات استقرارها وسلامتها. وسوف تندحر تلك القوى الظالمة ويرد عدوانها إلى نحور أصحابها لتبقى المملكة رمزا دائما لنصرة الشعوب الإسلامية والعربية والوقوف إلى جانبها في حالات السلم والحرب.// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت