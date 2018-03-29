نيويورك 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في نيويورك اليوم معالي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية .// انتهى //07:10ت م