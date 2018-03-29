الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تصل متوسط سرعتها إلى60كم/ساعة على مناطق( مكة المكرمة ، المدينة المنورة، تبوك، حائل ، الجوف ، القصيم ،الحدود الشمالية ،حفر الباطن ،الرياض )قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الافقية مع انخفاض في درجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //07:42ت م