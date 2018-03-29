شقراء 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسرفع معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة والطلاب المبتعثين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقته - أيده الله - بناءً على ما رفعه سموّ ولي العهد ، بشأن صرف مكافأة مالية بمبلغ ألفي دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم والدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها ، وإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات المعترف بها في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن أكملوا الشروط اللازمة.وعد هذا الدعم من خادم الحرمين الشريفين من الأعمال المباركة التي أعتاد عليها - أيده الله - في الدعم والمساندة للمواطنين وشعوب العالم ويضاف إلى أعماله الكبيرة التي قدمها لطلاب الداخل والخارج، مشيرا إلى إنشاء المدن الجامعية التي غطت جميع مقرات مناطق المملكة وامتدت إلى المحافظات الكبيرة والمتوسطة والجامعات والكليات الشاملة التي ضمت جميع التخصصات الأكاديمية والإسكان والمستشفيات الجامعية.وأوضح معاليه أن قيادة هذه البلاد أسست برامج ابتعاث في الخارج والداخل وعددت الخيارات والفرص أمام الطلاب لاختيار التخصص ونوعية التعليم بما يخدم أهداف الدولة ويحقق النجاح الوطني والشخصي للطلاب والطالبات.// انتهى //09:14ت م