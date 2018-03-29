جيزان 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بالطلاب الفائزين في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة في دورتها الأولى، وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق هوليداي جازان.وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم كلمة قائد مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة محمد عبيري أوضح فيها أن الطلاب الفائزين بلغوا مرادهم وحطوا في قمة التميز رحالهم بتشجيع من معلميهم ومعلماتهم بإشراف ومتابعة من قبل إدارة التربية الخاصة والتنظيم الاحترافي من قبل مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة ومعهد الأمل للبنات.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي مشوار المسابقة المتضمن مشاركة 84 طالباً وطالبة وفقاً لمستوياتها.وفي ختام الحفل كرم المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان ياسر دويري، مدير التربية الخاصة وقائد المركز ورعاة المسابقة واللجان المشاركة في المسابقة والطلاب المحتفى بهم.// انتهى //09:18ت م