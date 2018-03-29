طرابلس 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وزيرة التعاون والتجارة الخارجية بالمملكة الهولندية سيغريد كاخ، موضحة أن السراج أكد على العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، مشيداً بما تقدمه هولندا من دعم لبرامج الحكومة في عدة مجالات.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بطرابلس, حيث جرى بحث تطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات حول تعديل الاتفاق السياسي.وتطرقت إلى نتائج لقاء المصالحة بين الزنتان ومصراتة، حيث أكد المشاركون في لقاء المصالحة "على حرمة الدم بين أبناء الشعب الليبي"،مشددين في بيانهم الختامي على "العمل على المصالحة الوطنية الشاملة لكافة أبناء الشعب الليبي.وبينت معلومات جديدة عن الغارة الأمريكية على اوبارى، حيث أكدت قيادة القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، أن القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، موسى أبو داوود، الذي قتل في غارة نفذها الجيش الأميركي في أوباري درب عناصر من التنظيم لشن هجمات إرهابية.وتطرقت إلى انتهاء الانتخابات للرئاسة المصرية 2018 دون حدوث أي قلق أمني فى انتظار النتائج ، وبينت تقدم الجيش اليمني على ميليشيا الحوثي الإرهابية فى عدة جبهات يمنية بمساعدة التحالف العربي.// انتهى //09:37ت م